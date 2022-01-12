С 16 января в Казани начнут закрывать елочные городки

Центральная елка столицы Татарстана понравилась каждому второму местному жителю. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После 16 января в Казани начнут закрывать елочные городки. Последним новогодним мероприятием в городе станет акция «Добрый каток», которая состоится 15 января в 13:00 в парке «Черное озеро». В рамках мероприятия организуют благотворительный аукцион, средства с которого направят в фонд «Забота» и фонд имени Анжелы Вавиловой.

Напомним, одними из самых масштабных мероприятий в елочных городках Казани стали выступления "Упсала-Цирка" из Санкт-Петербурга. Желающие смогли встретить 2022 год в парке «Черное озеро» или у главной елки. Последняя понравилась каждому второму жителю Казани.