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Общество12 января 2022 12:35

С 16 января в Казани начнут закрывать елочные городки

Заключительным новогодним мероприятием станет «Добрый каток» в парке «Черное озеро»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Центральная елка столицы Татарстана понравилась каждому второму местному жителю.

Центральная елка столицы Татарстана понравилась каждому второму местному жителю.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После 16 января в Казани начнут закрывать елочные городки. Последним новогодним мероприятием в городе станет акция «Добрый каток», которая состоится 15 января в 13:00 в парке «Черное озеро». В рамках мероприятия организуют благотворительный аукцион, средства с которого направят в фонд «Забота» и фонд имени Анжелы Вавиловой.

Напомним, одними из самых масштабных мероприятий в елочных городках Казани стали выступления "Упсала-Цирка" из Санкт-Петербурга. Желающие смогли встретить 2022 год в парке «Черное озеро» или у главной елки. Последняя понравилась каждому второму жителю Казани.