В Татарстане будут судить директора лагеря, в котором мальчик упал с пятого этажа

Женщина обвиняется в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане будут судить 49-летнего директора центра развития «Инженеры будущего+». Она обвиняется в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Напомним, 1 июля 2021 года на территории детского оздоровительного лагеря в поселке Петровский получил травмы 10-летний мальчик. Во время игры в прятки ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, которая не выдержала его веса и порвалась. В результате падения с высоты пятого этажа он получил многочисленные переломы и ушибы.

- Причастность к совершению преступления женщина признала полностью. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.