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Общество12 января 2022 10:58

Спустя полтора года затишья, в Чувашии выявили 101 случай гриппа

Большинство заразившихся – дети
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Вакцинацию от гриппа в республике прошли 46,4% населения.

Вакцинацию от гриппа в республике прошли 46,4% населения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с ноября 2021 года по январь 2022 года в Чувашии зафиксировали 101 случай гриппа. В регионе его не выявляли с апреля 2020 года, сообщил на заседании оперштаба региона глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.

Большинство последних зараженных гриппом – 75 случаев – дети. В республике от данного заболевания привит лишь каждый четвертый ребенок. Всего же в Чувашии привиты 46,4% населения. Более слабые темпы вакцинации наблюдаются в Новочебоксарске, Красноармейском, Козловском, и Мариинско-Посадском районах.