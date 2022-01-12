Спустя полтора года затишья, в Чувашии выявили 101 случай гриппа

Вакцинацию от гриппа в республике прошли 46,4% населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с ноября 2021 года по январь 2022 года в Чувашии зафиксировали 101 случай гриппа. В регионе его не выявляли с апреля 2020 года, сообщил на заседании оперштаба региона глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.

Большинство последних зараженных гриппом – 75 случаев – дети. В республике от данного заболевания привит лишь каждый четвертый ребенок. Всего же в Чувашии привиты 46,4% населения. Более слабые темпы вакцинации наблюдаются в Новочебоксарске, Красноармейском, Козловском, и Мариинско-Посадском районах.