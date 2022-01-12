В Ульяновской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды

Водителям не рекомендуется выезжать на дальние поездки, а также следует быть внимательными на дорогах и не превышать скоростной режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Ульяновской области объявило о «желтом» уровне опасности из-за ухудшения погодных условий. В среду, 12 января, с сохранением ночью и утром 13 января в регионе локально ожидается сильный снег.

Водителям не рекомендуется выезжать на дальние поездки, а также следует быть внимательными на дорогах и не превышать скоростной режим.

Напомним, ранее также из-за ухудшения погоды в Марий Эл объявили режим повышенной готовности.