В Казани началась работа над рукописным Кораном

Позже рукописный текст планируют отпечатать и тиражировать. Фото: ДУМ Татарстана

12 января в Казани приступили к написанию первой страницы рукописного Корана к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. В стенах мечети «Кул Шариф» первую фразу «басмалы», с которой мусульмане начинают любое дело, написал каллиграф-ученый Татарстана Артур Писаренко.

Данным проектом намерены возродить утерянную науку Ильм аль-Хатт, изучающую правила написания арабских букв. На написание одной страницы нужно два дня. С учетом верификации текста написание всей священной книги займет не меньше двух лет. Затем рукописный текст планируют отпечатать и тиражировать.

Рукописный Коран уже есть во многих мусульманских странах. В Татарстане же для контроля за правильностью написания создали специальную комиссию, куда вошли российские и зарубежные богословы. Также для подготовки рукописного Корана привлекли консультанта – всемирно известного мусульманского ученого из Дубая, потомка пророка Мухаммада шейха Мамун ар-Рави, передает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Напомним, первым мероприятием в Год празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии стал Всероссийский мусульманский форум в Болгаре. Также стало известно, что 12 января Рустам Минниханов проведет заседание оргкомитета по празднованию этой знаменательной даты.