Новый год татарстанцы встретили в Сочи, Турции и интернете

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Около 10% татарстанских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами республики. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург и соседний Ижевск.

Всего за время праздничных дней татарстанцы проездом или длительно побывали в более чем 800 городах и в 77 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в теплых странах – каждый четвертый международный турист из Татарстана побывал в Турции, Египте или Объединенных Арабских Эмиратах.

Оставшись дома, татарстанцы также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января из республики совершили свыше 6 тысяч международных звонков – на 35% больше чем годом ранее, помимо стран СНГ поздравления улетели в Германию, Молдавию и Турцию.

Более 1 миллиона гигабайт абонентов МегаФона в Татарстане ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 37%. Татарстанцы начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем звонком – с 11:00 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на первый час нового года.