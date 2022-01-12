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Происшествия12 января 2022 8:09

В Казани "Лада" сбила ребенка, который садился в салон другого авто

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрала безопасную скорость движения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло вечером напротив дома №40 по улице Адоратского.

ДТП произошло вечером напротив дома №40 по улице Адоратского.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 18:30 во вторник, 11 января, напротив дома №40 по улице Адоратского в Казани автомобиль "Лада 211440" сбил пятилетнего мальчика, который садился в KIA. За рулем отечественной легковушки была 19-летняя девушка, которая, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения.

Прибывшие на место ДТП медики оказали ребенку помощь, после чего отпустили домой.

- За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 255 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими - три наезда на пешеходов и столкновения автотранспорта. В результате четыре участника ДТП - три пешехода (в том числе ребенок) и пассажир - получили травмы, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.