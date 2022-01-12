«Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

В настоящее время в турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает третье место с 66 очками в 48 играх. Фото: ak-bars.ru

Во вторник, 11 января, в Санкт-Петербурге хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл гостевой матч против СКА со счетом 3:1. Команда обеспечила себе досрочный выход в плей-офф Кубка Гагарина. В настоящее время в турнирной таблице Восточной конференции казанцы занимают третье место с 66 очками в 48 играх.

Исход игры определил первый период. Счет матча был открыт гостями – от «Ак Барса» отличился Пер Линдхольм. Затем хозяева ответили голом Никита Гусева. Однако Никита Дыняк сумел вернуть преимущество казанскому клубу, забив шайбу в конце периода.

Вторая 20-минутка не внесла изменений в табло. А в третьем периоде СКА часто атаковал, пытаясь сравнять счет. Хозяева даже заменили вратаря на шестого игрока в конце матча. Но игрок «Ак Барса» Джордан Уил закинул шайбу в пустые ворота противника, обеспечив своей команде бесспорную победу.

Следующая игра «Ак Барса» пройдет с «Локомотивом». Матч состоится 13 января в 19:30 в Ярославле.