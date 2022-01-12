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Общество12 января 2022 7:36

Старый Новый год в Нижнекамске: программа мероприятий

Праздничные гуляния пройдут в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, парке «СемьЯ» и парке нефтехимиков
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Горожан ждут концерты, викторины и ростовые фигуры.

Горожан ждут концерты, викторины и ростовые фигуры.

Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 13 января, в Нижнекамске отметят Старый Новый год. Праздничные гуляния начнутся в 17:30 в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, где пройдет концерт «Светлый праздник к нам пришёл». На то же время в парке «СемьЯ» запланирован концерт «Мелодии Нового года».

Немногим позже - в 18:00 - праздник начнется в парке нефтехимиков. Помимо просмотра концерта гости мероприятия смогут покататься на коньках, сфотографироваться с ростовыми фигурами и поучаствовать в викторинах.