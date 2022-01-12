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Общество12 января 2022 5:59

Возобновила работу ледовая переправа по маршруту село Покровское – поселок Красный Ключ

Ее перекрывали для технического обслуживания
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Движение на переправе будет открыто круглосуточно.

Движение на переправе будет открыто круглосуточно.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Татарстане запустили движение на ледовой переправе через реку Кама по маршруту село Покровское – поселок Красный Ключ. Переправа начала работать 12 января в 6:30, сообщает МЧС Татарстана.

Движение на ней будет открыто круглосуточно. Курсировать по переправе могут автомобили массой до 3,5 тонны.

Напомним, переправа через Каму открылась 6 января. 10 числа сообщалось, что переправу перекроют до 6:00 11 января из-за перепадов температур. Затем ограничение продлили.