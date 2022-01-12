Казанский заключенный запечатлел на картинах историю своей колонии

Работы выполнены в карандашной технике. Фото: пресс-служба УФСИН Татарстана

В Казани в исправительной колонии №2 появилась выставка картин местного заключенного. Он написал их по фотографиям из книги об истории учреждения «Охранять, созидать и жить».

Работы выполнены в карандашной технике. Ее мужчина освоил на занятиях кружка «Изобразительное творчество» в колонии, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

Картины разместили в административном здании учреждения. Фото: пресс-служба УФСИН Татарстана

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