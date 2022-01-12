Умер Мансур Хаснуллин, бывший вице-премьер Татарстана

Прощание состоится в Казани 12 января в 11:00 в культурном центре «Сайдаш». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 11 января, на 80-м году жизни скончался бывший вице-премьер Татарстана, экс-председатель постоянной Комиссии Госсовета республики по вопросам экономического развития и реформ Мансур Хаснуллин. Прощание с ним состоится 12 числа в 11:00 в казанском культурном центре «Сайдаш».

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Мансур Хаснуллин родился 22 марта 1942 года в Кировграде. С 1966 года - момента окончания Казанского химико-технологического института - он 12 лет работал на разных должностях в «Нижнекамскнефтехиме». В 1978 году Хаснуллина назначили первым зампредседателя, затем председателем исполкома Нижнекамского Горсовета народных депутатов. В 1985 года он стал председателем организационного бюро по созданию Менделеевского района, после - первым секретарём Менделеевского райкома КПСС.

В 1992 году Хаснуллин был назначен на должность заместителя Премьер-министра Татарстана. С 1994 по 2000 годы возглавлял завод синтетических каучуков имени Кирова. И, наконец, с 2000 по 2014 годы был председателем постоянной Комиссии Госсовета Татарстана по вопросам экономического развития и реформ, после чего вышел на пенсию.