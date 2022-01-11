Русских заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Ульяновской области

Губернатор региона напомнил гражданам о необходимости ревакцинироваться каждые полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал темпы вакцинации от COVID-19 в регионе крайне низкими. За прошедшие сутки прививку сделали 75 человек, хотя ранее медицинские кабинеты ежедневно посещали по пять тысяч желающих привиться от инфекции.

Русских напомнил гражданам о необходимости ревакцинироваться каждые полгода и заявил, что сам уже запланировал повторную прививку.

Заметим, что во вторник, 11 января, местный Минздрав сообщил о 87 новых случаях COVID-19 и десяти смертях зараженных. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 21 571 заболевших, 115 259 из которых выздоровели, а 3 892 - скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане рассматривается возможность ослабления ковидных ограничений

Окончательное решение властей республики будет зависеть от статистики заболеваемости (подробности)