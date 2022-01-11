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Здоровье11 января 2022 17:46

Русских заявил о снижении темпов вакцинации от COVID-19 в Ульяновской области

Ежедневно прививку в регионе делают около 75 человек
Инзиля ШАКИРОВА
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Губернатор региона напомнил гражданам о необходимости ревакцинироваться каждые полгода.

Губернатор региона напомнил гражданам о необходимости ревакцинироваться каждые полгода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал темпы вакцинации от COVID-19 в регионе крайне низкими. За прошедшие сутки прививку сделали 75 человек, хотя ранее медицинские кабинеты ежедневно посещали по пять тысяч желающих привиться от инфекции.

Русских напомнил гражданам о необходимости ревакцинироваться каждые полгода и заявил, что сам уже запланировал повторную прививку.

Заметим, что во вторник, 11 января, местный Минздрав сообщил о 87 новых случаях COVID-19 и десяти смертях зараженных. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 21 571 заболевших, 115 259 из которых выздоровели, а 3 892 - скончались.

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