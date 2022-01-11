Пробки на дорогах Казани составляют восемь баллов

Простоять в пробках придется практически во всех частях города. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

К вечеру вторника, 11 января, пробки на дорогах Казани достигли восьми баллов, о чем свидетельствует информация сервиса "Яндекс. Пробки". Сильные заторы наблюдаются практически во всех районах города.

На центральных улицах города придется простоять дольше, чем обычно. Фото: Сервис "Яндекс. Пробки"

Дольше всего автомобилистам приходится стоять в центре столицы Татарстана, на улицах: Лево-Булачная, Пушкина, Кремлевская и Университетская. Также больше времени уйдет на проезд по Оренбургскому и Мамадышскому трактам, Горьковскому шоссе и улице Тэцевской. Пробки также наблюдаются на Ямашева, Гоголя, Вишневского, Абжалилова, Челюскина и Ломжинской.