Познакомился в интернете, приехал с цветами и изнасиловал: 64-летнего чебоксарца приговорили к колонии

Преступление произошло в квартире, где проживала потерпевшая. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Чебоксарах 64-летнего местного жителя суд признал виновным в изнасиловании и секс-насилии. Его приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Сам мужчина так и не признал своей вины. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - при этом отметили в ведомстве.

Эта история о неравных отношениях и последующем преступлении началась с переписки в интернете. Объектом внимания 64-летнего горожанина, который выдавал себя за молодого парня, стала 23-летняя девушка.

После общения в Сети «парочка» договорилась об очной встрече. На дворе 5 июля 2021-го, мужчина купил цветы и вместе с ними приехал к девушке домой. Вот только, когда она открыла дверь, гость не признался ей во всем сразу. Вместо этого он заявил, что является дядей того самого молодого человека, который якобы должен был приехать и попросил за него вручить букет. Мужчина напросился в квартиру под предлогом дождаться племянника. Его впустили.

Прошло некоторое время, но «молодой человек» из интернета так и не появился. Тогда мужчина во всем признался девушке, а она отказалась продолжать с ним общение. В ответ на это преступник напал, надругался над потерпевшей и ушел.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого нашли, задержали и поместили под стражу.