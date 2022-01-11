Минниханов занял 77 место в рейтинге ведущих политиков России

Средний балл данный экспертами главе республики составил 4,05. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял 77 место в топ-100 ведущих политиков России по итогам 2021 года. По данным Агентства политических и экономических коммуникаций, у главы республики сейчас "среднее влияние" на федеральном уровне.

В течение года экспертам ежемесячно задавался следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?». Средний балл Минниханова в итоге составил 4,05.

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