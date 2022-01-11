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Общество11 января 2022 13:02

ЕСПЧ встал на сторону казанца, которому 13 лет назад сломал руку милиционер

В пользу мужчины взыскано 15 тысяч евро
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Сразу после инцидента следователи не нашли оснований для уголовного преследования правоохранителя.

Сразу после инцидента следователи не нашли оснований для уголовного преследования правоохранителя.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Европейский суд по правам человека взыскал в пользу казанца 15 тысяч евро. Истцу удалось доказать, что в июне 2008 года милиционер сломал ему руку в медицинском вытрезвителе Приволжского РУВД столицы Татарстана. Произошло этого после того, как мужчина попросил дать ему возможность позвонить родителям. Сразу после инцидента следователи не нашли оснований для уголовного преследования правоохранителя.

- В своем решении ЕСПЧ указал, что простого проведения доследственной проверки (которое являлось «поверхностным») в соответствии со статьей 144 УПК России недостаточно и власти были обязаны возбудить уголовное дело, - говорит правозащитник Павел Чиков.