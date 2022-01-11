12 января в ряде домов Нижнекамска отключат воду

Подвоз воды будет организован к ЦТП-89 (во дворе дома по пр. Химиков, 9). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 12 января, ряд жителей Нижнекамска временно останется без воды. Причина этого - плановая механическая очистка и ремонт системы водоподготовки в одних домах и работы на трубопроводе по замене арматуры - в других.

Так, вплоть до 17:00 13 числа горячей воды не будет в домах №№28, 30 и 34 на улице Мурадьяна, а также домах №№57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 и 73 на улице Лесная. Немногим меньше - до 16:00 12 числа холодной воды не будет в домах №№1, 1а, 1б, 5, 7, 9, 9а, 9б, 9в и 9д на проспекте Химиков и доме №1 на улице Гайнуллина.

Подвоз воды будет организован к ЦТП-89 (во дворе дома по пр. Химиков, 9), сообщают в Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города.