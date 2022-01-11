Татарстанец признался в убийстве матери, которая употребляла алкоголь без него

Подозреваемый в преступлении арестован. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Старое Байсарово Актанышского района признался в убийстве матери. По версии следствия, вечером 3 января он выпивал спиртные напитки с родственницей, сожительницей и знакомыми. Когда большинство присутствовавших легли спать, мужчина увидел, что его мать одна употребляет алкоголь, после чего ударил ее ножом в живот.

После татарстанец ранил сожительницу, которая попыталась заступиться за потерпевшую, и заставил ее зашить рану, нанесенную им матери. Выполнив все требования свидетельница убежала и вызвала скорую. Несмотря на оперативные действия врачей, женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении арестован, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

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