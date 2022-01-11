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Происшествия11 января 2022 10:27

Татарстанец признался в убийстве матери, которая употребляла алкоголь без него

По версии следствия, мужчина заставил сожительницу зашить рану, нанесенную им родственнице
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подозреваемый в преступлении арестован.

Подозреваемый в преступлении арестован.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Старое Байсарово Актанышского района признался в убийстве матери. По версии следствия, вечером 3 января он выпивал спиртные напитки с родственницей, сожительницей и знакомыми. Когда большинство присутствовавших легли спать, мужчина увидел, что его мать одна употребляет алкоголь, после чего ударил ее ножом в живот.

После татарстанец ранил сожительницу, которая попыталась заступиться за потерпевшую, и заставил ее зашить рану, нанесенную им матери. Выполнив все требования свидетельница убежала и вызвала скорую. Несмотря на оперативные действия врачей, женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении арестован, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

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