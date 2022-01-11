Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 10:18

Жительницу Альметьевска подозревают в убийстве больной матери

Женщина сама вызвала на место преступления медиков
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На данный момент горожанка арестована.

На данный момент горожанка арестована.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летняя жительница Альметьевска подозревается в убийстве матери. По версии следствия, в ночь на 8 января женщина, будучи пьяной, поругалась с престарелой родственницей, чье психическое заболевание ее раздражало. В ходе конфликта дочь ударила мать ножом, после чего легла спать.

Утром горожанка обнаружила пенсионерку мертвой и вызвала медиков.

- Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану