Жительницу Альметьевска подозревают в убийстве больной матери

На данный момент горожанка арестована. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летняя жительница Альметьевска подозревается в убийстве матери. По версии следствия, в ночь на 8 января женщина, будучи пьяной, поругалась с престарелой родственницей, чье психическое заболевание ее раздражало. В ходе конфликта дочь ударила мать ножом, после чего легла спать.

Утром горожанка обнаружила пенсионерку мертвой и вызвала медиков.

- Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану