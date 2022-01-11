Во время новогодних праздников Татарстан посетили 140 тысяч туристов

Наиболее яркие впечатления гостями региона были получены после посещения Казанского кремля, острова-град Свияжск и Великого Болгара. Фото: Антон ПИКУС

Во время новогодних праздников - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года - Татарстан посетили 140 тысяч туристов. Наиболее яркие впечатления ими были получены после посещения Казанского кремля, острова-град Свияжск и Великого Болгара, заявила в ходе брифинга в Кабмине республики вице-премьер региона Лейла Фазлеева.

Отметим, что в период с 31 декабря по 2 января отелей Татарстана составляла 79%, а со 2 по 9 января — 90%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снижение заболеваемости коронавирусом и первый ребенок: чем запомнились новогодние каникулы 2021-2022 в Казани

Только в ночь с 31 декабря по 1 января елочные городки столицы Татарстана посетили около 45 тысяч человек (подробности)

В новогодние выходные аэропорт Казани обслужил более 105 тысяч человек

Это на 47,4% больше, чем было в аналогичный период 2021 года (подробности)