В Казани открылись пункты приема живых елок

Перед сдачей в пункт хвойные деревья следует очистить от украшений. Фото: kzn.ru

В Казани открылись два контейнера для приема живых хвойных деревьев. Первый - возле дома №160 по улице Аделя Кутуя, второй - на территории торгового центра «Мега» (на зимнем бульваре).

Местные жители могут принести елки и ели до 31 января, предварительно очистив их от украшений. Деревья переработают в витаминные добавки, подстилку для животных или топливо, сообщают власти города.

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В отношении нарушителей составлены административные материалы (подробности)