В 2022 году в Ульяновской области завершат строительство шести соцобъектов

В список объектов на сдачу в эксплуатацию в 2022 году вошли три детсада, школа, футбольный манеж и дом культуры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году в Ульяновской области планируется завершить возведение шести социальных объектов. В их число вошли детские сады на улицах Шигаева и Отрадная в Ульяновске, детсад в селе Сосновка и школа в Димитровграде. Также должны быть сданы в эксплуатацию футбольный манеж на улице Шолмова в Ульяновске и дом культуры в селе Дмитриево-Помряскино.

Во время «строительного часа» в правительстве региона отметили, что стоимость реализации всех проектов изменилась из-за роста цен на стройматериалы. В настоящее время решается вопрос с привлечением средств из федерального и регионального бюджетов, а также софинансированием. Губернатор области Алексей Русских подчеркнул, что объекты должны быть сданы в назначенные сроки.