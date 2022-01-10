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Происшествия10 января 2022 18:08

Житель Ульяновска, выбросивший друга из окна, приговорен к 12 годам колонии

Тело потерпевшего удалось найти только спустя три месяца после убийства
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Присяжные заседатели признали мужчину не заслуживающим снисхождения.

Присяжные заседатели признали мужчину не заслуживающим снисхождения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 41-летнего жителя поселка Белый Ключ виновным в убийстве знакомого. Установлено, что 25 декабря 2020 года он, будучи пьяным, несколько раз ударил своего друга по голове ножкой от стула, после чего выбросил его с балкона своей квартиры, находящейся на первом этаже.

Тело мужчины было обнаружено лишь после полного схода снега - 2 апреля 2021 года.

Присяжные заседатели признали обвиняемого не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима.