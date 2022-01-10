В 2021 году Чебоксары посетили более 144 тысяч туристов

225 471 человек прибыли в столицу Чувашии на самолете. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

По предварительным данным, в 2021 году в гостиницах и базах отдыха Чебоксар остановились 144 тысячи туристов, что на 21% больше, чем в годом ранее. 142 тысячи гостей города были россиянами, а две тысячи – иностранцами, стало известно на еженедельной планерке в местной администрации.

Вместе с тем отмечается, что в 2021 году теплоходы привезли в столицу Чувашии 55 739 туристов, что на 111 % больше, чем в 2020 году. На самолете в Чебоксары прибыли 225 471 человек.

Самым популярным местом туристов и местных жителей в минувшем году стала Красная площадь, которую за год посетили 2,5 миллиона человек. Музеи Чебоксар обслужили 257 тысяч человек, что выше показателей 2020 года на 46%.