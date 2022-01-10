Трех казанских спортсменов вызвали в состав сборной России по прыжкам в воду

Тренировки спортсменов пройдут с 12 по 26 января на базе озера Круглое. Фото: sintez-kazan.ru
Участники Олимпийских игр в Токио Мария Полякова и Никита Шлейхер, а также перспективный спортсмен Александр Белевцев вызваны в состав сборной России по прыжкам в воду для прохождения установочного сбора перед новым сезоном, сообщает пресс-служба клуба по водным видам спорта «Синтез».
Тренировки пройдут с 12 по 26 января на базе озера Круглое. Занятия будут направлены на совершенствование общей физической подготовки.
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