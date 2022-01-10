В Татарстане запретили розничную продажу алкоголя в более чем 600 местах

Соответствующее постановление принял Кабмин республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане сократили число магазинов и точек общепита, где можно продавать алкоголь. Список мест, где делать это запрещено, пополнили 620 точек, в которых находятся источники повышенной опасности - производственные участки предприятий, территории магистральных газопроводов, участки предварительной подготовки нефти таких компаний, как КАЗ имени Горбунова, «Газпром Трансгаз Казань», «Татнефть» и «Шешмайол». Соответствующее постановление принял Кабмин республики.

Контроль за исполнением постановления возложен на министра промышленности и торговли региона Альберта Каримова.

С полным списком мест, где теперь запрещена розничная продажа алкоголя, можно ознакомиться по ссылке.