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Общество10 января 2022 12:30

С начала зимы с территории Казани вывезли 294 тысячи тонн снега

Однако жалобы горожан на неубранный снег не прекращаются
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров дал поручение усилить работу по выявлению нарушителей зимнего содержания территорий.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров дал поручение усилить работу по выявлению нарушителей зимнего содержания территорий.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала зимы с улиц Казани вывезли 294 тысячи тонн снега. В новогодние праздники службы дорожных работ трудились круглые сутки. Ведь за первую неделю января в городе выпало 73% месячной нормы осадков. В среднем в день было задействовано по 485 единиц техники.

Руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров заявил, что жалобы местных жителей на неубранный снег все равно не прекращаются – порядок наведен не повсеместно. Он подчеркнул, что это касается, в частности, мелких ТСЖ и прилегающих территорий коммерческих объектов.

Гафаров дал поручение усилить работу по выявлению нарушителей зимнего содержания территорий. Однако отметил, что для начала следует ограничиваться предупреждением, а только потом – наказывать.