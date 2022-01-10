С начала зимы с территории Казани вывезли 294 тысячи тонн снега

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров дал поручение усилить работу по выявлению нарушителей зимнего содержания территорий. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала зимы с улиц Казани вывезли 294 тысячи тонн снега. В новогодние праздники службы дорожных работ трудились круглые сутки. Ведь за первую неделю января в городе выпало 73% месячной нормы осадков. В среднем в день было задействовано по 485 единиц техники.

Руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров заявил, что жалобы местных жителей на неубранный снег все равно не прекращаются – порядок наведен не повсеместно. Он подчеркнул, что это касается, в частности, мелких ТСЖ и прилегающих территорий коммерческих объектов.

Гафаров дал поручение усилить работу по выявлению нарушителей зимнего содержания территорий. Однако отметил, что для начала следует ограничиваться предупреждением, а только потом – наказывать.