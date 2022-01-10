Жителя Леногорска подозревают в посягательстве на жизнь полицейского

Следствие собирается ходатайствовать об аресте мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 37-летнего жителя Лениногорска возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По версии следствия, 4 января мужчина выстрелил из газового пистолета в одного из полицейских, которых вызвала жена. Женщина уверяла, что ее пьяный супруг ведет себя неадекватно.

Когда из рук мужчины попытались выбить пистолет, он взял нож и замахнулся на правоохранителя, угрожая расправой. В этот момент в дебошира распылили газовый баллончик, и он спрятался в ванной, откуда после сдался полиции.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.