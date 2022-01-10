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Происшествия10 января 2022 10:16

Парень, насмерть сбитый в Набережных Челнах, мог переходить дорогу на «красный»

По предварительным данным, ПДД нарушили как водитель автомобиля, так и пешеход
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подробности произошедшего устанавливаются следствием.

Подробности произошедшего устанавливаются следствием.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности смертельного наезда автомобиля «ВАЗ-21013» на подростка на пересечении проспектов Московский и Дружбы Народов в Набережных Челнах, который произошел 9 января. По версии следствия, 21-летний водитель отечественной легковушки проехал перекресток на «красный» и сбил 15-летнего парня, который переходил проезжую часть также на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, ранее в отношении водителя «ВАЗа» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.