Парень, насмерть сбитый в Набережных Челнах, мог переходить дорогу на «красный»

Подробности произошедшего устанавливаются следствием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности смертельного наезда автомобиля «ВАЗ-21013» на подростка на пересечении проспектов Московский и Дружбы Народов в Набережных Челнах, который произошел 9 января. По версии следствия, 21-летний водитель отечественной легковушки проехал перекресток на «красный» и сбил 15-летнего парня, который переходил проезжую часть также на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, ранее в отношении водителя «ВАЗа» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.