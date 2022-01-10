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Общество10 января 2022 9:16

В Казани закрыла сезон смотровая площадка центра семьи «Казан»

За время работы ее посетили 184 тысячи человек, в том числе 13 тысяч - в ногодние праздники
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Площадка впервые была доступна для жителей и гостей Казани зимой. Фото: @park.kzn

Площадка впервые была доступна для жителей и гостей Казани зимой. Фото: @park.kzn

В Казани завершился сезон работы смотровой площадки центра семьи «Казан». В тестовом режиме она принимала посетителей с апреля 2021 года. За это время там побывали 184 тысячи человек, сообщает Дирекция парков и скверов города.

13 тысяч посетителей поднялись на смотровую площадку в новогодние праздники – с 1 по 9 января. Отметим, что в этом сезоне площадка впервые была доступна для жителей и гостей столицы Татарстана зимой.