В Казани закрыла сезон смотровая площадка центра семьи «Казан»

Площадка впервые была доступна для жителей и гостей Казани зимой. Фото: @park.kzn

В Казани завершился сезон работы смотровой площадки центра семьи «Казан». В тестовом режиме она принимала посетителей с апреля 2021 года. За это время там побывали 184 тысячи человек, сообщает Дирекция парков и скверов города.

13 тысяч посетителей поднялись на смотровую площадку в новогодние праздники – с 1 по 9 января. Отметим, что в этом сезоне площадка впервые была доступна для жителей и гостей столицы Татарстана зимой.