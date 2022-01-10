В 2021 году в Марий Эл отремонтировали рекордное число дорог

Данный показатель превысил среднюю статистику за 10 лет. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2021 году Марий Эл достигла рекордного за последние 10 лет количества отремонтированных дорог. Общая длина обновленных участков составила 25 километра, передает ГТРК Марий Эл.

В частности, за прошедший год в Йошкар-Оле построены две дороги – на улице Петрова и бульваре Ураева. Также обновлены въезды в город в районе Сернурского и Санчурского трактов, Оршанского шоссе. Кроме того, в 2021 году отремонтированы мосты рек Малая Кокшага и Шоя.

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