За последние сутки в Татарстане выявлено 100 новых случаев COVID-19

В медучреждения по региону госпитализированы 37 человек, 63 человека лечатся дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусом. Два из них – завозные, 98 случаев – контактные.

В медучреждения по региону госпитализированы 37 человек, 63 человека лечатся дома.

Всего в регионе зарегистрировано 43 547 случаев COVID-19. Из них случаев смерти – 1486. За последние сутки зафиксировано пять случаев – двое мужчин 61 и 62 лет, три женщины 77, 61 и 72 лет.

За весь период выздоровело 36 817 человек, в том числе 28 – за минувшие сутки.