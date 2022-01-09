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Общество9 января 2022 9:52

За последние сутки в Татарстане выявлено 100 новых случаев COVID-19

Завозными оказались два случая, остальные 98 – контактные
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В медучреждения по региону госпитализированы 37 человек, 63 человека лечатся дома.

В медучреждения по региону госпитализированы 37 человек, 63 человека лечатся дома.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусом. Два из них – завозные, 98 случаев – контактные.

В медучреждения по региону госпитализированы 37 человек, 63 человека лечатся дома.

Всего в регионе зарегистрировано 43 547 случаев COVID-19. Из них случаев смерти – 1486. За последние сутки зафиксировано пять случаев – двое мужчин 61 и 62 лет, три женщины 77, 61 и 72 лет.

За весь период выздоровело 36 817 человек, в том числе 28 – за минувшие сутки.