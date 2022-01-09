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Общество9 января 2022 7:50

В 2022 году в Татарстане по нацпроекту благоустроят 33 парка

Благоустройство еще 32 объектов будет обеспечено за счет регионального бюджета
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Помимо парков, в регионе построят две дороги, реконструируют очистные сооружения в жилых комплексах и возведут систему водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате.

Помимо парков, в регионе построят две дороги, реконструируют очистные сооружения в жилых комплексах и возведут систему водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане в 2022 году в рамках нацпроекта планируется благоустройство 33 парков. Всего в проект вошли 37 объектов, сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, в регионе построят две дороги, реконструируют очистные сооружения в жилых комплексах и возведут систему водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате. Дополнительно за счет средств республики благоустроят еще 32 объекта.