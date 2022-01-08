Новогодние праздники в Казани: программа мероприятий на 9 января

Все городские мероприятия пройдут бесплатно. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В завершающий день новогодних праздников в Казани подготовлена обширная развлекательная программа.

Так, в 10:00 гостей будут ждать на мероприятии «КышДаКар-фест», который проходит до 13 января у Центра семьи «Казан».

Далее по плану - спортивные соревнования. В будущем парке по улице Гаврилова в 11:00 проведут лыжный турнир, а в парке "Черное озеро" ждут всех детей на мастер-класс по фигурному катанию.

В 16:00 в парке "Крылья советов" состоится новогоднее представление, а завершится день вечеринкой на катке парка "Черное озеро" в 18:00.

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