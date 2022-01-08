Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 15:46

Новогодние праздники в Казани: программа мероприятий на 9 января

Завершением праздничных каникул станут спортивные мероприятия и вечеринка на катке
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все городские мероприятия пройдут бесплатно.

Все городские мероприятия пройдут бесплатно.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В завершающий день новогодних праздников в Казани подготовлена обширная развлекательная программа.

Так, в 10:00 гостей будут ждать на мероприятии «КышДаКар-фест», который проходит до 13 января у Центра семьи «Казан».

Далее по плану - спортивные соревнования. В будущем парке по улице Гаврилова в 11:00 проведут лыжный турнир, а в парке "Черное озеро" ждут всех детей на мастер-класс по фигурному катанию.

В 16:00 в парке "Крылья советов" состоится новогоднее представление, а завершится день вечеринкой на катке парка "Черное озеро" в 18:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год-2022 в Казани: куда сходить и что посмотреть

В общественных пространствах столицы Татарстана в честь праздника проводят бесплатные мероприятия. «Комсомолка» рассказывает, о самых интересных из них (подробности)