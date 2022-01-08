За сутки в Татарстане зарегистрировали 94 новых случая коронавируса

Число летальных исходов от инфекции в республике возросло до 1 481. Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике за прошедшие сутки выявили 94 новых случая заражения коронавирусом, 6 из них являются завозными, а 88 – контактными, сообщили 8 января в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 36 пациентам, остальные – 58 человек, лечатся на дому, - также отметили в ведомстве.

Большая часть новых случаев заражения – 46 человек, зарегистрировали именно в Казани.

На 8 января в Татарстане зарегистрирован 43 447 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 36 759 человек, в том числе 29 за минувшие сутки.

Кроме того, за указанные сутки в Татарстане подтвердили еще шесть смертей от вируса. Скончались мужчины в возрасте 48, 81 и 76 лет, а также женщины 86, 46 и 85 лет.

Таким образом, число летальных исходов от инфекции в республике возросло до 1 481.