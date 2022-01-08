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Происшествия8 января 2022 14:51

В казанском поселке Киндери пьяный мужчина упал в овраг

Личность мужчины установить не удалось из-за отсутствия документов
Инзиля ШАКИРОВА
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На место прибыли медики и спасатели.

На место прибыли медики и спасатели.

Фото: МЧС Татарстана

В казанском поселке Киндери пьяный мужчина упал в овраг. На место прибыли медики и спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

- Прибывшие спасатели транспортировали пострадавшего из труднодоступного места для дальнейшей госпитализации, - также сообщили в ведомстве.

Личность мужчины установить не удалось из-за отсутствия документов.

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