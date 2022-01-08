В Казани на уборку дорог вышли 479 рабочих и 373 единицы спецтехники

С начала зимнего периода с казанских дорог вывезено 270 тысяч тонн снега. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В субботу, 8 января, на уборку улиц Казани от снега вышли 479 рабочих и 373 единицы специальной техники, в том числе 53 комбинированных дорожных машины, 78 тракторных щеток, 117 самосвалов, 60 фронтальных погрузчиков, 40 МКСМ «Барсик» и другая техника, сообщает пресс-служба мэрии города.

За прошедшие сутки с городских дорог вывезено 13 тысяч 890 тонн снега, с начала зимнего периода – почти 270 тысяч тонн снега.