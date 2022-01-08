В Набережных Челнах на остановке сгорел трамвай

Прокуратура проведет проверку случившегося. Фото: МЧС Татарстана

В субботу утром, 8 января, в Набережных Челнах на остановке "Студенческая" загорелся трамвай №6. В салоне общественного транспорта находились только кондуктор и водитель, никто из них не пострадал, сообщили в МЧС Татарстана.

Детали и подробности выясняются. Фото: МЧС Татарстана

- Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств, - заявили в прокуратуре республики.