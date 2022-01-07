Стали известны подробности смертельного ДТП в Татарстане

Среди погибших – несовершеннолетний ребенок. Фото: прокуратура Татарстана

Установлены личности погибших в ДТП в Альметьевском районе. За рулем автомобиля Kia Rio, который, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения для обгона, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan, была 22-летняя девушка. Среди погибших - ее несовершеннолетняя сестра 2005 года рождения и 22-летние парень и девушка, жители Оренбургской области.

Напомним, смертельная авария произошла в пятницу, 7 января. От полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Kia Rio скончались на месте.

МВД России по Альметьевскому району сейчас проводит доследственную проверку. Её ход и результаты взяты на контроль в прокуратуре Альметьевска.

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