За сутки в Татарстане зарегистрировали 92 новых случая коронавируса

На 7 января в Татарстане зарегистрирован 43 353 случай COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, 11 из них являются завозными, а 81 – контактными, сообщили 7 января в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 54 пациентам, остальные – 38 человек, лечатся на дому, - также отметили в ведомстве.

Большая часть новых случаев заражения – 58 человек, зарегистрировали именно в Казани.

На 7 января в Татарстане зарегистрирован 43 353 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 36 760 человек, в том числе 63 за минувшие сутки.

Кроме того, за указанные сутки в Татарстане подтвердили еще четыре смерти от вируса. Скончались женщины 67-ми, 84-х, 86-ти и 66 лет.

Таким образом, число летальных исходов от инфекции в республике возросло до 1 475.