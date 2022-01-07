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Общество7 января 2022 12:51

В соборе Казанской иконы Божией Матери прошла первая Рождественская служба

Богослужение также транслировалось в прямом эфире
Инзиля ШАКИРОВА
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Вечером 7 января митрополит Кирилл совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля. Фото: Пресс-служба казанской епархии

Вечером 7 января митрополит Кирилл совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля. Фото: Пресс-служба казанской епархии

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в ночь на Рождество совершил литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба казанской епархии. Богослужение также транслировалось в прямом эфире.

Главе Татарстанской митрополии сослужили наместник игумен Марк (Виленский) с братией обители и иеромонах Алексий (Яцейко). Богослужебные песнопения исполнил архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко. Проповедь по запричастном стихе произнёс благочинный Богородицкого монастыря иеромонах Андрей (Сироткин).

В завершении службы митрополит поздравил татарстанцев с праздником.

- Желаю всем нам с вами мира, тишины, спокойствия в сердце. Желаю, чтобы Господь вошёл в нашу жизнь, как Он некогда вошёл в Вифлеемскую пещеру. Творец мира родился даже не в человеческом жилище, а там, где укрывались от непогоды животные. И это должно помочь нам осознать, насколько важно в жизни быть смиренными, кроткими и благодарными Богу за Его великую любовь ко всем нам, - сказал митрополит Кирилл.

Вечером 7 января митрополит Кирилл совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало богослужения в 16.00.