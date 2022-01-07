В Татарстане за 2021 год благоустроили 49 парков

На цели нацпроекта из бюджета республики было выделено 4,3 миллиарда рублей. Фото: Антон ПИКУС

За 2021 год в Татарстане благоустроено 49 парков и скверов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Также обновили еще восемь парков и скверов в населенных пунктах, победивших в конкурсе малых городов.

На цели нацпроекта из бюджета республики было выделено 4,3 миллиарда рублей. Из них более 1,3 миллиардов направили на строительство в Казани школы на 1,5 тысяч человек, трех детских садов на 710 мест и трех автодорог в жилых комплексах города.