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Общество7 января 2022 15:37

В Татарстане за 2021 год благоустроили 49 парков

Ремонт там прошел в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Инзиля ШАКИРОВА
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На цели нацпроекта из бюджета республики было выделено 4,3 миллиарда рублей.

На цели нацпроекта из бюджета республики было выделено 4,3 миллиарда рублей.

Фото: Антон ПИКУС

За 2021 год в Татарстане благоустроено 49 парков и скверов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Также обновили еще восемь парков и скверов в населенных пунктах, победивших в конкурсе малых городов.

На цели нацпроекта из бюджета республики было выделено 4,3 миллиарда рублей. Из них более 1,3 миллиардов направили на строительство в Казани школы на 1,5 тысяч человек, трех детских садов на 710 мест и трех автодорог в жилых комплексах города.