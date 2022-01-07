В Татарстане не будут продлевать школьные каникулы

Образовательные учреждения будут работать в штатном режиме.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Татарстане не планируют продлевать школьные зимние каникулы, рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Образовательные учреждения будут работать в штатном режиме. Школьников на уроках ждут в понедельник, 10 января.
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