Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 13:43

В Татарстане не будут продлевать школьные каникулы

Учеников ждут на уроках в понедельник, 10 января
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Образовательные учреждения будут работать в штатном режиме.

Образовательные учреждения будут работать в штатном режиме.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане не планируют продлевать школьные зимние каникулы, рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Образовательные учреждения будут работать в штатном режиме. Школьников на уроках ждут в понедельник, 10 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять тысяч детей Татарстана проведут каникулы в лагерях

Для детского развития там организуют спортивные, творческие, образовательные направления (подробности)