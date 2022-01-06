Новый год-2022 в Казани: программа мероприятий на 7 января

Все городские мероприятия пройдут бесплатно и без возрастных ограничений. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утро 7 января в Казани начнется с мероприятия у Центра семьи «Казан». Там с 10.00 продолжится «КышДаКар-фест», на котором посетители смогут приобрести продукцию татарстанских фермеров и сувениры ручной работы от ремесленников. Фестиваль продлится до 13 января.

В 16.00 гостей ждут на площадке перед культурным центром «Чулпан» по адресу: проспект Победы, 48а на праздничном концерте «С Рождеством!». Там прозвучат любимые композиции от местных исполнителей и коллективов.

В сквере имени Карбышева в 17.00 запланирована детская интерактивная программа. Она также пройдет в поселке Дербышки на Комсомольской площади по улице Мира.

Завершающим мероприятием дня станет квартирник в Горкинско-Ометьевском лесу. Его начала запланировано на 18.00. Среди приглашенных исполнителей - музыканты Карина Зиганшина и и Андрей Руденко. Гостей пустят только по предварительной регистрации и по QR-кодам.

Все мероприятия пройдут бесплатно.

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