За сутки в Татарстане зарегистрировали 91 новый случай коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 28 пациентам, остальные – 63 человек, лечатся на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике за прошедшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом, два из них являются завозными, а 89 – контактными, сообщили 6 января в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 28 пациентам, остальные – 63 человек, лечатся на дому, - также отметили в ведомстве.

Большая часть новых случаев заражения – 59 человек, зарегистрировали именно в Казани.

На 6 января в Татарстане зарегистрирован 43 261 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 36 697 человек, в том числе 58 за минувшие сутки.

Кроме того, за указанные сутки в Татарстане подтвердили еще шесть смертей от коронавируса – в результате болезни скончались 69-ти, 83-х и 66-ти летние мужчины, а также 74-х, 83-х и 71 летние женщины.

Таким образом, число летальных исходов от инфекции в республике возросло до 1 471.