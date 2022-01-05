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Происшествия5 января 2022 16:04

В Казани мужчина получил ожоги от хлопка паров самогонного аппарата

Его госпитализировали в РКБ
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В квартире также повреждены две межкомнатные перегородки.

В квартире также повреждены две межкомнатные перегородки.

Фото: МЧС Татарстана

5 января в 15:45 в МЧС Татарстана поступило сообщение о газовом хлопке в многоквартирном доме в Вахитовском районе Казани. От хлопка в квартире дома №66 на улице Нурсултана Назарбаева выбило стеклопакет в одной из комнат. Горения и задымления не выявлено.

Предположительно, там произошёл хлопок паров самогонного аппарата, сообщает МЧС республики. Газовое оборудование работает исправно, утечки газа не зафиксировано. В квартире также повреждены две межкомнатные перегородки. В настоящее время там меняют стеклопакет.

Владелец квартиры – 37-летний мужчина госпитализирован в РКБ с ожогами ног.