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Общество5 января 2022 12:30

Сильные морозы в Татарстане сменятся метелью с ухудшением видимости

По прогнозам местного Гидрометцентра, это произойдет с 5 по 6 января
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В регионе ожидается метель с заметным ухудшением видимости и ветер порывами до 16 метров в секунду.

В регионе ожидается метель с заметным ухудшением видимости и ветер порывами до 16 метров в секунду.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал сильные изменения погоды с 18:00 5 января до 18:00 6 января 2022 года. Так, ночью в восточных и северных районах республики температура воздуха опустится до -30 градусов.

В ночное и дневное время ожидается туман, а также метель с заметным ухудшением видимости и ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Водителей предупреждают о гололеде и образовании снежных заносов на дорогах.

Ранее Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал резкое потепление 6 января.