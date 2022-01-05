Сильные морозы в Татарстане сменятся метелью с ухудшением видимости

В регионе ожидается метель с заметным ухудшением видимости и ветер порывами до 16 метров в секунду. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал сильные изменения погоды с 18:00 5 января до 18:00 6 января 2022 года. Так, ночью в восточных и северных районах республики температура воздуха опустится до -30 градусов.

В ночное и дневное время ожидается туман, а также метель с заметным ухудшением видимости и ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Водителей предупреждают о гололеде и образовании снежных заносов на дорогах.

Ранее Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал резкое потепление 6 января.