В 2022 году КАМАЗ начнет производить новую модель электробуса

Автономный ход новой модели увеличен с 50 до 80 километров. Фото: Андрей АБРАМОВ

Конструкторы КАМАЗа разработали новую модель электробуса. Ее начнут выпускать в 2022 году.

В электробусе увеличили емкость батареи, что позволило также увеличить его автономный ход с 50 до 80 километров, сообщает пресс-служба предприятия. Помимо этого, в новой модели применяется другая климатическая система.

За счёт изменения системы усилителя руля снижен акустический шум в зоне водителя. Электробус адаптировали под систему международного стандарта безопасности для его реализации на рынках зарубежных стран.

В настоящее время электробус тестируют в Белгороде. До этого в тестовом режиме три месяца он использовался в Казани. За этот период его работу успел оценить и Рустам Минниханов.