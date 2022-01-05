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Общество5 января 2022 6:39

В Иннополисе потребность в жилье превышает семь тысяч квартир

Ее следует закрыть до 2025 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В городе продолжается строительство жилья и двух технопарков.

В городе продолжается строительство жилья и двух технопарков.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Потребность в жилье до 2025 года в Иннополисе составляет более семи тысяч квартир. Как отметил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, строительство жилья в настоящее время продолжается.

Также на территории города возводят два технопарка. Указанные проекты намерены завершить к концу 2022 года.

Помимо этого, в Иннополисе на завершающей стадии находится строительство кварталов из таунхаусов. В них заселяют людей, проживающих и трудящихся в городе больше года. В список вошли, в частности, исследователи, преподаватели, сотрудники университета, ведущие специалисты ИТ-компаний и руководители ИТ-компаний, передает ТАСС.

Напомним, ранее Иннополис становился лидером в рейтинге городов Татарстана по уровню зарплат. Также в сентябре 2021 года мэром города снова был избран Руслан Шагалеев.